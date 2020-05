BERLINO – Torna a crescere l‘indice di contagio del coronavirus in Germania. L’R0 (erre con zero), come è chiamato, ha superato la soglia di 1, arrivando ad 1,1: questo significa che una persona positiva al Covid-19 ne infetta in media 1,1.

Il dato arriva dall’istituto Koch ed è preoccupante, perché affinché l’epidemia sia considerata sotto controllo l’indice R0 deve rimanere sotto l’1.

Solo lo scorso mercoledì il R0 in Germania si era assestato allo 0,65, inducendo la cancelliera Angela Merkel ad affermare che il Paese si era lasciato alle spalle la ‘fase uno’.

Nei giorni scorsi in Germania si sono registrati nuovi focolai in macelli e in residenze per anziani.

L’istituto Koch ha avvertito che è troppo presto per trarre conclusioni ma ha anche sottolineato che i nuovi casi devono essere monitorati con attenzione.

Intanto, alcune regioni hanno già annunciato un allentamento delle restrizioni, quindi gran parte degli esercizi commerciali e parchi giochi hanno riaperto.

Stanno gradualmente riaprendo anche le scuole e in alcune zone ripartono ristoranti, palestre e luoghi di culto.

Le autorità locali hanno tuttavia concordato la possibilità di un ‘fermo di emergenza’ nel caso in cui i contagi superino i 50 per 100 mila abitanti in una settimana.

E’ già accaduto in almeno tre distretti, stando all’istituto Koch. (Fonti: Ansa, Afp).