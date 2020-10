Coronavirus, Germania: record di contagi in un giorno (7830). Merkel: “Niente viaggi, restate a casa” (foto Ansa)

Germania messa in ginocchio dal coronavirus, è record di contagi in un giorno. L’appello della Merkel: “Rinunciate ai viaggi, restate a casa”.

Coronavirus, la Germania deve fare i conti con il record giornaliero di contagi. La Merkel e gli altri politici stanno facendo appelli che nel nostro Paese venivano fatti mesi fa: “Restate a casa, rinunciate ai viaggi”.

In Germania non hanno raggiunto la nostra cifra record di oltre 10 mila contagiati in un giorno ma hanno comunque registrato ben 7830 nuovi positivi al coronavirus.

La Germania ha registrato ancora un altro record di nuove infezioni da coronavirus.

Il Robert Koch Institute, secondo quanto riportano media tedeschi, ha confermato 7.830 nuove infezioni in un arco di 24 ore, con un aumento di circa 500 casi rispetto al giorno prima.

33 pazienti sono morti nello stesso periodo, portando il numero totale di vittime in Germania a 9.767.

L’appello della cancelliera federale.

“Rinunciate a qualsiasi viaggio che non sia realmente necessario, a qualsiasi celebrazione che non sia realmente necessaria. Per favore, restate a casa il più possibile”.

Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel nel suo podcast settimanale mentre il Paese vive un nuovo picco dei contagi da coronavirus.