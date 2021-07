Coronavirus Grecia, diffusione variante Delta: governo invia agenti a Mykonos e Ios nei locali frequentati dai giovani

La Grecia ha deciso di inviare agenti di polizia nelle isole delle vacanze per intensificare i controlli anti-Covid, soprattutto nei locali frequentati dai più giovani, per contrastare la preoccupante diffusione della variante Delta. Lo riferisce il Guardian.

Il viceministro della Protezione Civile: “Isole a un passo da nuove restrizioni”

Sono circa 186 gli agenti inviati a Mykonos, rispetto alle 56 dell’anno scorso, mentre altri 30 sono stati dispiegati a Ios. Secondo il viceministro della Protezione Civile, Nikos Hardalias, le due isole sono “a un passo” da nuove restrizioni. Preoccupa anche la situazione nelle isole di Zante, Tinos, Lefkada, Santorini, Paros e Rodi.

Proprio nelle scorse ore le isole greche dell’Egeo meridionale sono state contrassegnate in rosso scuro sulla mappa europea per il Covid, a indicare che sono scoraggiati tutti i viaggi, tranne quelli essenziali, da e per la regione. Il gruppo di 13 isole comprende appunto Mykonos, Santorini e Rodi.

Il ministro del Turismo: “Congestione soprattutto nei bar frequentati dai giovani”

“Mentre gli hotel e i locali a conduzione familiare stanno applicando diligentemente i protocolli, c’è più congestione di quanto vorremmo vedere nei bar, soprattutto da parte dei più giovani … quindi stiamo cercando di garantire che venga mantenuto un certo equilibrio”, ha detto al Guardian il ministro del Turismo greco, Haris Theoharis.