LIVERPOOL – Erin a 6 mesi ha vinto già due battaglie importantissime nella sua vita.

Dopo essere sopravvissuta a un intervento al cuore, ha contratto il coronavirus ed è guarita anche da quello.

A dare la notizia sono i genitori della piccola, che qualche giorno fa avevano chiesto a tutti di restare in casa, visto quello che era successo alla loro piccola costretta a stare in isolamento, sola con la mamma, presso l’ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool, dove è stata ricoverata per due settimane a causa delle difficoltà respiratorie dovute al Covid-19.

Le foto della piccola ricoverata in un letto di terapia intensiva, collegata a una macchina per l’ossigeno e circondata da tubi, avevano fatto il giro del mondo e sconvolto tutti.

Alcuni giorni dopo la notizia che tutti aspettavano: Erin è guarita.

I genitori hanno voluto ringraziare tutti per il supporto e rassicurare chi combatte contro questo virus che non sempre è mortale, anche se ci sono condizioni di salute critiche pregresse, come nel caso della loro piccolina.

“Erin ha battuto il virus, sorride e respira da sola.

È stata colpita duramente e ha lottato tra alti e bassi, ma vogliamo che la gente sappia che il coronavirus non deve essere una condanna a morte per le persone con condizioni cliniche preesistenti” ha dichiarato il padre.

La battaglia di Erin però non è ancora finita, vista l’operazione subita e il virus è ancora troppo debole per poter essere dimessa, ma i medici sembrano essere ottimisti. (fonte IL MESSAGGERO)