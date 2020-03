LONDRA – Scaffali vuoti, lunghe file alle casse: anche a Londra è assalto ai supermercati per l’emergenza coronavirus. Con l’incremento nelle ultime ore di persone contagiate – 46 casi solo oggi nel Regno Unito – i residenti della capitale britannica corrono ai ripari. Pare che in queste ore gli inglesi abbiano spazzato via dagli scaffali dei supermercati, carta igienica, sapone per le mani, pasta e sughi a lunga conservazione.

Già prima delle otto di sera, alcuni supermercati della zona Nord di Londra, a Cricklewood, avevano già terminato le scorte di carta igienica: “Forse torneranno domani” ripetono i cassieri. E così, dopo Singapore, Hong Kong, Giappone e Australia, anche nel Regno Unito è panico legato all’epidemia del Coronavirus.

E’ di queste ore la storia di un proprietario di una sala giochi di Bridlington, nell’East Yorkshire, che ha tolto i peluche da una macchina a premi e ci ha messo dentro della carta igienica. Eddy Chapman, dopo aver visto sui social le immagini di interi scaffali vuoti legati, ha deciso di trasformare i classici peluche della macchina premi, con rotoli della carta igienica. Così, chi vuole può cercare di pescare la carta igienica con circa 30 centesimi.

“Ho pensato a tutto questo panico legato al fatto che non si trova la carta igienica, così mi è venuta l’idea di provare a convincere la gente a darsi una calmata”, ha raccontato l’uomo a Metro Uk.