ROMA – Luis Sepúlveda è in gravi condizioni. Lo scrittore cileno, 70 anni, si trova in stato di coma con la respirazione assistita, nell’Ospedale Universitario Centrale delle Asturie ad Oviedo, in Spagna.

Lo scrittore, autore di capolavori come “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” e del “Il vecchio che leggeva storie d’amore”, ha contratto il virus durante la sua partecipazione ad un festival della letteratura che si è tenuto dal 18 febbraio per cinque giorni a Povoa de Varzim, vicino Porto.

Al rientro a Gijón, nelle Asturie, il 70enne ha iniziato a manifestare i sintomi della sindrome respiratoria da nuovo coronavirus ed è stato ricoverato in ospedale il 27 febbraio. La moglie, la poetessa Carmen Yáñez, di 66 anni, non è in condizioni gravi.

Ad oggi la Spagna è una delle nazioni più colpite in Europa dal Coronavirus. Nella giornata di oggi le autorità sanitarie del paese hanno confermato un totale di 47 decessi e oltre 2000 infetti dal nuovo virus; oltre la metà dei casi è nella Comunità di Madrid. (fonte FANPAGE)