MADRID – Almeno 19 anziani ricoverati in una casa di riposo di Madrid, in Spagna, sono morti di coronavirus, secondo quanto riferisce il sito del quotidiano El Pais. “Ma altre persone probabilmente moriranno”, ha aggiunto una fonte sanitaria parlando con il giornale.

La casa di riposo dove si è sprigionato il focolaio è quella di Monte Hermoso. I malati vengono ora trasferiti in ospedale, ma la struttura ha comunque ricevuto respiratori e mascherine per fronteggiare l’emergenza.

Coronavirus, contagiati e vittime in Spagna

In Spagna i contagi accertati da coronavirus sono aumentati ancora, arrivando a 11mila, con un incremento di 2mila casi in un giorno. Sono quasi 500 i morti per Covid-19. Lo ha reso noto il ministero della Salute. Le vittime accertate, in particolare, sono almeno 491. La Spagna è il quarto Paese più colpito al mondo dalla diffusione del Covid-19, dopo Cina, Italia e Iran. (Fonti: Ansa, Agi)