ROMA – Una dodicenne italiana positiva a Malta: è il primo caso di coronavirus nell’isola. La ragazza si trova già in quarantena auto-imposta. Lo ha annunciato il ministro della Salute maltese Chris Fearne, citato dal Times of Malta. La ragazza e la famiglia vivono a Malta, ed erano rientrati martedì da una vacanza in Trentino passando per Roma. La ragazza ha iniziato a sentirsi male giovedì e, anche prima di aver contattato il medico, lei e la famiglia si erano messi in quarantena. “I loro contatti con altre persone sono stati minimi”, ha detto Fearne.

Il ministro Fearne ha sottolineato che la famiglia italiana all’arrivo ha seguito le prescrizioni e si è auto-isolata. “La ragazza non è andata a scuola ed i suoi genitori non sono andati al lavoro e non sono usciti dalla loro abitazione”.

Restano per il momento invariate le misure di contenimento nel Paese, che chiedono l’auto-quarantena volontaria solo per le persone provenienti dai paesi asiatici infetti e da quattro regioni del nord Italia. Ulteriori restrizioni, ha specificato il ministro, al momento non sono state ancora raccomandate né dall’ Oms né dalle autorità sanitarie europee.

Malta: anche un negativo è in isolamento.

Una seconda persona è stata posta in quarantena obbligatoria a Malta. Si tratta di una donna che è risultata negativa al tampone per il coronavirus ma ha avuto contatti con una persona alla quale è stata diagnosticata l’infezione da Covid-19 dopo il suo rientro in Slovacchia. Lo ha reso noto il ministro della salute maltese, Chris Fearne, dopo aver annunciato il primo caso di positività nell’arcipelago.

Tutti i passeggeri che arrivano all’aeroporto internazionale di Luqa (l’unico dell’isola) e nello scalo passeggeri del porto di Malta dove approdano i catamarani del collegamento con l’Italia vengono sottoposti alla scansione della temperatura.

Dal 26 febbraio è chiesta l’auto-quarantena a tutti le persone provenienti da Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, Cina (inclusa Hong Kong), Singapore, Giappone, Iran e Corea del Sud. (Fonte Ansa).