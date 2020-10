Coronavirus , mascherine e distanziamento sociale fino a luglio 2021, quindi alla prossima estate. E’ quanto afferma Andrew Pollard, direttore dell’Oxford Vaccine Group.

Pollard, a capo del team che sviluppa il vaccino di Oxford, ha avvertito che sarà necessario seguire “misure severe” anche se dovesse arrivare un vaccino “efficace”, considerando inoltre che il primo lotto inizialmente sarà disponibile solo per gruppi chiave, come gli operatori sanitari in prima linea contro il Covid.

“Fino all’estate prossima la vita non tornerà alla normalità. Potremmo aver bisogno di indossare le mascherine fino a luglio.

“Fino a quando non avremo un alto livello di immunità nella popolazione in modo da poter fermare il virus così che le persone più vulnerabili siano immuni, ci sarà un rischio”.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Pollard ha spiegato che una volta completati i test della fase finale del vaccino sarà necessaria l’approvazione della Medicines and Healthcare products Regulatory Agency.

“Poiché dovranno esaminare i dati con estrema attenzione, non sarà dall'”oggi al domani”, potrebbero volerci delle settimane”.