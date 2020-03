Coronavirus morta donna incinta positiva durante parto in Spagna (Foto archivio ANSA)

ROMA – Una donna incinta e positiva al coronavirus è morta dopo un cesareo d’urgenza in Spagna. Deceduto anche il neonato, che è nato morto. La donna aveva una patologia preesistente ed era nel terzo trimestre di gravidanza, quando la febbre si è aggravata e i medici hanno deciso di far nascere il bambino.

A riferire la triste vicenda è il quotidiano La Vanguardia, che scrive come la donna si era recata in ospedale a La Coruña per una forte febbre dopo essere risultata positiva al covid-19. I medici hanno deciso di operare un parto cesareo d’urgenza, anche se era nel terzo trimestre di gravidanza, ma sono sopraggiunte complicazioni e la donna è morta, insieme al neonato.

La Spagna fa così i conti con l’epidemia da coronavirus, ora che ha superato quota 80mila contagi, secondo i dati della John Hopkins University. Per l’esattezza, la Spagna conta ora 80.110 casi contro gli 82.156 della Cina. I morti in Spagna sono 6.803 e le persone guarite sono 14.709.

(Fonte Leggo e ANSA)