PARIGI – Il coronavirus miete la sua prima vittima tra i reali. La principessa Maria Teresa, 86 anni, della famiglia reale borbonica-parmense, è morta ieri, venerdì 27 marzo, dopo essere risultata positiva al Covid-19.

A dare la tragica notizia è stato il fratello minore, il principe Sisto Enrico di Borbone-Parma. La morte della principessa, cugina di Felipe VI di Spagna, giunge quando le vittime di coronavirus in Spagna sono salite alle 5mila, nella giornata odierna.

La principessa Maria Teresa era nata a Parigi, in Francia, nel 1933, dall’unione del principe Xavier e Madeleine de Bourbon, che hanno avuto sei figli in tutto.

Libera e indipendente, non si era mai sposata, non aveva figli ed ha sempre vissuto sola. La chiamavano la “principessa rossa” per la sua instancabile attività politica svolta in Spagna contro la dittatura franchista, in particolare, al fianco dei minatori delle Asturie.

