Coronavirus in 24 ore fa 950 morti in Spagna (totale 10mila) e oltre 6mila contagi in Germania (Foto Ansa)

ROMA – In un solo giorno il coronavirus fa 950 morti in Spagna, dove i decessi totali sono diventati più di 10mila. In Germania invece il virus, sempre in sole 24 ore, ha fatto oltre 6mila nuovi contagi.

La Spagna registra infatti un nuovo drammatico aumento nei decessi per il coronavirus: 950 morti in sole 24 ore che portano il totale delle vittime a 10.003. In crescita anche i contagi da Covid-19, 8.102 nuovi casi nelle ultime ore per un totale di 110.238, secondo le autorità sanitarie spagnole.

Secondo i dati delle autorità sanitarie spagnole sono 54.113 le persone che sono state ricoverate in ospedale per il coronavirus, di cui 26.743 dimesse. La conferenza stampa del ministro della Sanità, Salvador Illa, è iniziata con un minuto di silenzio. “Siamo convinti che la comunicazione sulla salute pubblica sia essenziale per il funzionamento delle misure. Continueremo a riferire in modo trasparente con questi incontri settimanali”, ha detto il ministro.

Il coronavirus in Germania.

Stando al Robert Koch Institut, il maggiore centro epidemiologico tedesco, le infezioni sono cresciute di 6156 casi in ventiquattro ore. Il numero complessivo dei contagi è di 73.522, i decessi legati al Covid-10 risultano essere 872: si tratta di un aumento di 140 unità rispetto alla giornata di ieri.

I Laender più colpiti dal virus sono la Baviera, il Nord-Reno Vestfalia e il Baden Wuerttemberg. Ancora più gravoso il conteggio della Zeit online, che incrocia i dati del Koch Institut con quelli della Johns Hopkins University e quelli delle strutture sanitarie locali, secondo cui la Germania conta oggi 77.821 casi di contagio e 935 vittime. Ieri mattina i casi segnalati dalla Zeit online erano oltre 71 mila. (Fonte Agi).