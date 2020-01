Coronavirus, tre nuovi casi in Baviera: sono impiegati della stessa azienda

BERLINO – Tre nuovi casi di Coronavirus sono stati accertati in Germania. Lo rende noto un portavoce del ministero della Salute, secondo quanto riporta la Dpa. I casi sono collegati al primo paziente, ricoverato a Monaco, un ingegnere che aveva avuto contatti con una collega arrivata dalla Cina. Tutti e quattro lavorano per la stessa impresa nel distretto di Starberg, in Baviera.

Il primo paziente tedesco del coronavirus lavora presso la centrale dell’azienda Webasto a Stockdorf. La settimana scorsa una collaboratrice della società in arrivo dalla Cina è stata nella sede di Stockdorf e al suo ritorno nella Repubblica popolare è risultata positiva agli esami medici sul virus cinese. L’uomo aveva frequentato un corso di formazione guidato dalla impiegata cinese ammalata che era suddiviso in piccoli gruppi di lavoro, motivo per cui si teme che il contatto tra i partecipanti fosse “molto stretto”. La donna era arrivata in Germania senza mostrare sintomi, notando i primi accenni della malattia durante il volo di ritorno in Cina.

A detta della ministra della Sanità della Baviera, Melanie Huml, le condizioni del paziente tedesco – attualmente in isolamento in clinica a Schwabing – sono “buone”. (fonte AGI)