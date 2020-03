ROMA – L’Europa è il nuovo epicentro della pandemia di coronavirus. L’Organizzazione mondiale della Sanità l’ha dichiarato il 13 marzo, sottolineando che al momento è impossibile prevedere quando arriverà il picco dei contagi.

Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico del programma per le emergenze dell’Oms, ha dichiarato: “Dobbiamo preparaci per ogni scenario possibile e la traiettoria dei contagi dipenderà dalle azioni che intraprenderanno i Paesi. In Asia hanno avuto un approccio aggressivo e hanno svoltato. Ma c’è sempre la possibilità che i casi tornino a salire e quindi bisogna mantenere alta la guardia. Speriamo che sempre più Paesi adottino misure così aggressive”.

Il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha sottolineato che nessun Paese deve guardare all’esperienza degli altri pensando “a noi non succederà”, perché “sta commettendo un errore mortale. Può succedere a chiunque”. E aggiunge: “Il nostro messaggio ai Paesi continua ad essere che è necessario adottare un approccio globale. Non bastano i test da soli. Non basta tracciare i casi. Non bastano le quarantene e tenere le distanze tra le persone. Fate tutto questo”.

