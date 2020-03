ROMA – “Le pandemie vanno avanti a ondate, questo è noto. La pandemia da Coronavirus, stando alle nostre valutazioni, potrà durare due anni”. Lo ha detto il presidente dell’istituto tedesco Robert Koch, Lothar Wieler, a Berlino in conferenza stampa. “Ovviamente tanto più presto arriverà il vaccino tanto meglio è”, ha aggiunto.

“Il vaccino sarà pronto in poche settimane, ma un vaccino va testato, e questo processo dura del tempo”, ha affermato Wieler. “Bisogna capire se protegga effettivamente contro la malattia e se è sicuro sul fronte di altri possibili effetti collaterali”, ha concluso.

A Seattle iniettato il primo vaccino sperimentale

E’ partito in tempi rapidissimi negli Stati Uniti il primo test di un vaccino contro il coronavirus e l’Europa ha annunciato che la sperimentazione del suo vaccino potrà partire in giugno: la ricerca corre veloce e affina le armi contro un virus mai visto finora, ma nessuno si illude che i tempi saranno brevi.

Ci vorrà da un anno a un anno e mezzo per avere il vaccino, mentre la durata della pandemia è ancora imprevedibile, come indicano anche i dati sui casi in Italia. La ricerca ha mantenuto la sua promessa più grande.

Ha metà febbraio il direttore dell’istituto statunitense per lo studio delle malattie infettive Niaid (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) aveva annunciato che entro due o tre mesi sarebbe iniziato il test del vaccino messo a punto con collaborazione con l’azienda Moderna e con la Coalion for Epidemic Preparedness Innovation (Cepi). E puntualmente il vaccino è stato iniettato due giorni fa al primo dei 45 volontari sani a Seattle. (fonte Ansa)