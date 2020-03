Coronavirus, parla un italiano residente a Londra: “La strategia iniziale di Johnson era un suicidio”

ROMA – Paolo Vicari, italiano residente a Londra da quasi 10 anni, intervistato da Radio Cusano, racconta cosa sta succedendo nella capitale inglese in questi giorni di emergenza coronavirus:

“Io – racconta – lavoro in una start-up tecnologica quindi ho la fortuna di poter lavorare da casa in remoto. Ho una famiglia, i miei figli vanno a scuola che sono ancora aperte. Alcune scuole che sono state colpite dal virus hanno chiuso, si dice che forse alla fine di questa settimana le chiuderanno tutte. Alcuni genitori hanno deciso di non mandare i figli a scuola”.

“Siamo – continua – tutti in attesa di capire cosa succede, guardando quello che succede in Italia, Francia. Qui è un po’ lasciato alle decisioni degli individui se uscire o stare a casa, se mettersi in isolamento quando si hanno dei sintomi. Johnson forse si è reso conto che la sua strategia iniziale era un suicidio. Siamo preoccupati perchè quando lasci alle persone il compito di autoisolarsi, non è detto che lo facciano. Ancora in giro c’è tanta gente, anche se un po’ meno rispetto al solito”.

“All’inizio – prosegue – i miei colleghi pensavano che magari in Italia la cosa non era gestita bene, ma erano convinti che fosse poco più di un’influenza e l’avevano presa alla leggera. Ora credo stiano capendo il rischio, penso che l’Italia su questo abbia aperto gli occhi a tutti. Sembra strano dirlo, ma credo che l’Italia abbia più capacità rispetto all’Inghilterra di affrontare questa crisi, qui i posti letto sono davvero pochi per affrontare le emergenze. I miei amici italiani e spagnoli sono rimasti qui, non sono tornati in Italia. Adesso siamo bloccati perché l’Europa ha chiuso le frontiere, non ci sono più voli per tornare in Italia”.

Fonte: Radio Cusano.