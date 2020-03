LONDRA – Sospiro di sollievo nella casa reale britannica: il principe Carlo, testato positivo al coronavirus una settimana fa, è guarito.

L’erede al trono britannico, 71 anni, non è più in auto-isolamento da oggi nella tenuta di Balmoral, in Scozia, dove s’è temporaneamente spostato con la consorte Camilla, ed è ora “in buona salute”. Lo riferisce una nota di Clarence House, sua residenza ufficiale londinese, precisando che il principe di Galles ha terminato la quarantena prevista dalle direttive delle autorità sanitarie britanniche “dopo aver consultato il suo medico”.

La notizia della positività di Carlo era deflagrata in una nazione entrata nello scenario d’un vero lockdown solo da un paio di giorni, dopo il graduale cambio di passo del premier Boris Johnson rispetto alle speranze iniziali di una diffusione diluita sull’isola.

A suscitare le polemiche nel Paese era stato anche il fatto che a Carlo fosse stato fatto un tampone a domicilio da personale del sistema sanitario nazionale (Nhs) nel castello di Balmoral.

Anche la regina Elisabetta è in auto-isolamento insieme al principe consorte, Filippo, nel castello di Windsor. “Sua Maestà è in buona salute e segue gli appropriati consigli” medici a tutela del suo “benessere”, si è puntualizzato da Buckingham Palace dopo la notizia sul contagio di Carlo. (Fonte: Ansa)