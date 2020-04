ROMA – Il principe Carlo è guarito dal coronavirus e rompe il silenzio raccontando della sofferenza vissuta a causa della malattia e dell’isolamento definito un momento “inusuale e angosciante”.

Il principe ha esortato il sistema sanitario britannico e il suo personale di prestare “particolare attenzione”, una volta terminato il turno. In un videomessaggio di tre minuti da Clarence House, il principe di Galles, 71 anni, ha reso omaggio a chi lavora nei servizi di emergenza e nei negozi e sottolineato l’importanza di vivere accompagnati dalla speranza.

“Ho provato l’esperienza del coronavirus, fortunatamente con sintomi relativamente lievi, ora sono guarito ma devo ancora rispettare l’isolamento”, ha spiegato il principe. Parlando dell’isolamento ha commentato: “Quando non c’è più la presenza di familiari, amici e le normali abitudini quotidiane vengono improvvisamente cancellate, per tutti è un’esperienza inusuale, frustrante e spesso angosciante”.

“In questo momento senza precedenti, un tempo che crea ansia, io e mia moglie (Camilla è risultata negativa al test ndr) pensiamo in particolare a tutti coloro che hanno perso i loro cari in circostanze così difficili e anomale, e a chi deve sopportare la malattia, l’isolamento e la solitudine”.

“Medici, infermieri e tutto il personale ausiliario che costituisce la spina dorsale del nostro eccezionale sistema sanitario sono sempre più sottoposti a tensioni e rischi enormi, combattono eroicamente per salvare vite umane in terapia intensiva e contenere, per quanto possibile, la diffusione del virus. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono anche per loro, persone meravigliose le cui straordinarie capacità e l’assoluta devozione al dovere e alla cura dei pazienti ci rendono molto orgogliosi”, ha concluso l’erede al trono.

Fonte: Daily Mail