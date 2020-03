Coronavirus principe William tornerà a pilotare le eliambulanze?

LONDRA – Il principe William vuole tornare in prima linea e pilotare le eliambulanze per aiutare la popolazione britannica contro il coronavirus. Un modo per “fare la sua parte” in un momento in cui il Paese ha bisogno di aiuto.

Secondo quanto riportato dal Sun, la Regina Elisabetta e il principe Filippo sono in quarantena lontani da Londra, mentre il principe Carlo è guarito dopo essere risultato positivo al coronavirus. Harry e Meghan Markle sono fuori dagli impegni reali, ora che non saranno più membri della Royal Family.

In questo contesto, il principe William e Kate Middleton mantengono i loro impegni reali e il duca di Cambridge ha espresso il desiderio di tornare a pilotare le eliambulanze, ruolo che ha svolto tra il 2015 e il 2017, per aiutare la popolazione in questo periodo di emergenza per il coronavirus.

(Fonte Il Giornale e The Sun)