ROMA – Il cantante Till Lindemann dei Rammstein è ricoverato in terapia intensiva a causa del coronavirus. Lindemann, 57 anni, si trova ricoverato in un ospedale di Berlino. A dare la notizia è il quotidiano tedesco Bild secondo cui il frontman della famosa band metal tedesca ha iniziato ad accusare i primi sintomi al ritorno dal recente tour in Russia e quando è arrivato in ospedale aveva già la febbre alta. Dagli accertamenti gli è stata diagnosticata la polmonite e la positività al Covid-19. (Fonte Bild).