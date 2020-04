ROMA – I vicini di casa fanno troppo rumore così gli spara, uccidendo 4 uomini e una donna incinta. Accade in Russia, in tempo di coronavirus, dove il marito di una donna medico, dopo aver rimproverato i vicini per aver svegliato suo figlio, ha imbracciato il fucile da caccia e ha cominciato a sparare dal terrazzo del suo appartamento, uccidendo 5 persone, 4 uomini e una donna incinta.

Anton Franchikov, 31enne operatore ospedaliero in una struttura neuropsichiatrica e marito di un medico di base, Svetlana (27 anni), ha aperto il fuoco con un fucile da caccia in un condominio a Yelatma, in Russia, come riporta il Daily Mail, e ha ucciso quattro uomini e una donna incinta, confermano fonti della polizia.

Le vittime del gesto del 31enne sono la coppia Evgenij e Kristina Tabunov, di 24 e 22 anni, così come Ilya Kondrakov, 26, Viktor Kapitanov, 24 e Maksim Ukhov, 31. Anton Franchikov dopo la strage ha tentato di fuggire ma è stato fermato dalla polizia. Adesso rischia una condanna all’ergastolo per omicidio multiplo. Il tutto è accaduto perché i vicini facevano troppo rumore, evidentemente esausti della quarantena forzata in casa hanno fatto una sorta di festa tra di loro, con musica ad alto volume. (Fonte Daily Mail).