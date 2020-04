ROMA – Il ministro spagnolo della Sanità ha fatto sapere che nelle prossime ore il governo raccomanderà l’uso delle mascherine a tutta la popolazione. Lo riporta El Pais. La misura non è ancora stata annunciata ufficialmente ma in conferenza stampa Salvador ha anticipato che “molto probabilmente raccomanderemo l’uso delle maschere a tutta la popolazione spagnola”. “Stiamo studiando un insieme di misure – ha spiegato – ma non voglio anticipare nulla”.

Coronavirus, il numero dei malati supera quello dell’Italia.

In Spagna, ai dati di giovedì 2 aprile si sono registrate 932 nuove vittime per il coronavirus. I casi complessivi di contagio salgono a 117.710, 7.472 in un giorno, superando al momento l’Italia (115.242). L’aumento dei morti in un giorno è in leggero calo dopo i 950 registrati mercoledì. Il bilancio complessivo delle vittime accertate finora in Spagna è di 10.935, oltre 6.400 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Sugli oltre 117.000 contagi in tutto il Paese, solo a Madrid se ne registrano oltre 34.000.

E sempre in Spagna appare sempre più probabile una proroga del lockdown come misura per contrastare la diffusione del coronavirus, di altri 15 giorni rispetto alle disposizioni attuali, fino quindi al 26 aprile prossimo. Il Governo sta lavorando a questa ipotesi con l’obiettivo di ottenere la necessaria approvazione nei prossimi giorni, tra mercoledì e giovedì.

Diverse fonti dell’esecutivo danno per certo che sarà necessario prorogare il provvedimento di altre due settimane ma ancora la decisione non è stata comunicata ufficialmente. Il presidente del governo, Pedro Sanchez, chiamerà nel weekend tutti i portavoce ed è probabile che in questo giro di contatti comuni chi la decisione e chieda appoggio per l’approvazione in aula, spiega il quotidiano (fonte Ansa).