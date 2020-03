MADRID – Il numero dei morti per coronavirus torna a salire in Spagna con 769 vittime indicate nelle ultime 24 ore. Nella giornata di ieri sono decedute 655 persone, in calo rispetto a mercoledì (738). Il bilancio totale dei morti sale così a 4.858. Lo scrive El Pais.

Si contano inoltre 64.059 contagi da coronavirus, contro i 56.188 di ieri, mentre sono 9.357 i guariti, riferiscono i media spagnoli citando le cifre fornite dal ministero della Sanità. Il dato indica che il trend dei contagi pur essendo molto alto starebbe rallentando: ieri erano quasi diecimila in più del giorno precedente.

Secondo il sito di El Mundo, ci sono inoltre già quasi 10.000 operatori sanitari contagiati nel Paese: i casi del personale nella sanità positivo al coronavirus sono 9.444. Per il direttore del Centro di coordinamento delle emergenze sanitarie del ministero della Salute, Fernando Simón, nonostante questo dato sia “alto” rispetto ad altri Paesi, la percentuale rispetto al totale della popolazione colpita (calcolata al 14,7%) potrebbe essere più piccola, poiché attualmente sono riportati solo casi “sostanzialmente” gravi.

“Non siamo certi del numero di casi nella popolazione e questa percentuale potrebbe diminuire rispetto al totale”, ha spiegato l’epidemiologo che, tuttavia, ha sottolineato che “in questo momento è una delle preoccupazioni che abbiamo e su cui stiamo lavorando”.

Ieri il ministro della Sanità Salvador Illa ha detto che la Spagna potrebbe trovarsi al “picco della curva“, il che significherebbe che sta per iniziare una fase di stabilizzazione della pandemia. Illa ha spiegato che i dati degli ultimi giorni hanno indicato un cambiamento di tendenza, con incrementi minori rispetto a quelli osservati nei periodi precedenti.

L’aumento medio giornaliero dei casi segnalati nel periodo tra il 28 febbraio e il 16 marzo è stato di circa il 40%, mentre nel periodo dal 17 al 24 marzo l’incremento medio è stato di circa il 20%. “Se questa tendenza generale è confermata, ciò indicherebbe che il numero di casi segnalati potrebbe avvicinarsi al massimo. Ciò che chiamiamo colloquialmente il picco della curva”, ha detto.

L’epidemia di Covid-19 in Spagna ha raggiunto cifre elevatissime. Lunedì sono state 462 le persone uccise in 24 ore dal virus, martedì il numero è salito a 514, mercoledì a 738: una progressione inesorabile che ha portato anche la Spagna, dopo l’Italia, a sorpassare la Cina per numero di morti per coronavirus.

Fonte: Ansa, El Pais