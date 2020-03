Coronavirus, il tenore Placido Domingo positivo: “Ora resterò in quarantena” (foto Ansa)

ROMA – Il tenore Placido Domingo è positivo al coronavirus. A comunicato è stato lo stesso tenore con un comunicato:

“Sento il dovere morale di annunciare che sono risultato positivo al COVID19, meglio conosciuto come coronavirus”. Il tenore poi rassicura sulle sue attuali condizioni e quelle dei suoi familiari e riferisce di essere in quarantena “per tutto il tempo necessario dal punto di vista medico”.

“Attualmente – prosegue la nota – siamo tutti in buona salute, ma ho avuto sintomi di tosse e febbre, quindi ho deciso di fare il test e il risultato è stato positivo.” Quindi il cantante lancia un messaggio, invitando ognuno a fare il proprio dovere ed “essere estremamente attenti, di seguire le regole di base come lavarsi frequentemente le mani, stare ad almeno due metri di distanza dagli altri, fare tutto il possibile per fermare la diffusione del virus e soprattutto, se possibile a casa “.

“Insieme – conclude – possiamo combattere questo virus e fermare l’attuale crisi mondiale, in modo da poter tornare alla nostra normale vita quotidiana il più presto possibile. Segui le linee guida e le normative del tuo governo locale per rimanere al sicuro e proteggerti non solo se se stessi ma tutta la nostra comunità “.

Fonte: Ansa.