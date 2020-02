GRAZ – Una turista italiana di 56 anni è morta la scorsa notte in un residence a Bad Kleinkirchheim, in Austria. La donna, che arrivava dalla provincia di Udine, si trovava in villeggiatura in Carinzia. Il medico del pronto soccorso non ha escluso un caso di coronavirus ed ha effettuato un tampone. Il residence è stato chiuso e gli ospiti non possono lasciare l’edificio, saranno anche loro sottoposti a controlli. Le autorità austriache, in collaborazione con quelle italiane, stanno ricostruendo gli spostamenti della donna.

L’assessore alla sanità della Carinzia, Beate Prettner, ha rivolto un appello ai cittadini di restare calmi. “Sono state intraprese tutte le misure necessarie”.

Nella giornata di ieri, 25 febbraio, erano arrivati i primi due casi da contagio da coronavirus in Austria. Si tratta di due italiani: una 24enne che lavora in un hotel di Innsbruck e di un ragazzo dello stessa età che era venuto a trovarla da Bergamo. L’Hotel Europa, dove la ragazza lavora alla reception, e la casa dove hanno alloggiato, sono stati isolati in modo da identificare le persone entrate in contatto con i due ammalati.

I due hanno manifestato primi sintomi di febbre domenica e lunedì si sono rivolti ai medici. Ieri sono risultati positivi al test del coronavirus, ma nel frattempo non hanno più la febbre e mostrano pochi sintomi. Rimarranno fino alla fine della settimana nell’ospedale universitario di Innsbruck, dove sono ricoverati in isolamento, ha detto Guenter Weiss, l’infettivologo che li sta curando. I due pazienti, ha aggiunto, sono “molto collaborativi e in buone condizioni generali”. (fonte ANSA)