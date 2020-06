Coronavirus in Germania, dopo Guetersloh chiuso un secondo distretto: lockdown per 560mila persone (foto Ansa)

BERLINO – La Germania ha decretato un secondo lockdown locale nell’Ovest del Paese, in un distretto di 200 mila abitanti, per evitare una seconda ondata di Covid-19 dopo la scoperta di un focolaio in un mattatoio.

Le autorità regionali della Renania Settentrionale-Vestfalia avevano già annunciato in precedenza un parziale confinamento nel vicino distretto di Guetersloh dove vivono 360 mila persone e dove oltre 1.500 dipendenti di un macello sono stati infettati dal virus.

L’annuncio era arrivato dal governatore del Land Armin Laschet della Cdu.

Sono ora in tutto 560mila le persone costrette, in Germania, ad un nuovo lockdown.

Coronavirus, chiuso il distretto di Guetersloh per il focolaio nel mattatoio

Il distretto è stato chiuso per contrastare il diffondersi del coronavirus, a causa del focolaio esploso nel mattatoio di Toennis. Sono 1535 i contagi registrati nel contesto della impresa della carne.

E’ il focolaio maggiore mai rilevato fino ad oggi in Vestfalia e in Germania, ha sottolineato Laschet.

L’infezione è molto localizzata e al momento soltanto 24 casi positivi sono stati registrati al di fuori del mattatoio, ma il lockdown viene scelto per precauzione.

Si torna dunque, per ora per una settimana (fino al 31 giugno) alle misure di marzo: torna il divieto di contatto per oltre due persone, e saranno chiusi bar, palestre, cinema, teatri, musei, memoriali.

Inoltre sarà proibito fare sport in luoghi chiusi.

Stop anche ai pic nic e alle grigliate all’aperto. Guetersloh conta circa 360.000 abitanti.

In seguito al focolaio nel mattatoio oltre 7000 persone in quarantena, ed erano già chiuse le scuole e gli asili infantili. Misure restrittive anche nel vicino distretto di Warendorf (fonte: Agi).