MALAGA – Peter Andrew Williamson, 39 anni, di Salford, Gran Bretagna, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre era seduto nella sua auto parcheggiata davanti alla sua villa nei pressi di Fuengirola, vicino Malaga, sulla Costa del Sol, Spagna. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia locale, si pensa che gli abbiano sparato da un altro veicolo che si è allontanato rapidamente dalla scena del crimine.

Williamson era appena tornato dalla palestra ed era seduto nella sua Audi quando è stato ucciso. Grazie alle telecamere di sicurezza installate dentro e fuori la villa, la Polizia spera di trovare immagini utili per capire chi possa essere stato a commettere l’omicidio.

Gli investigatori inoltre stanno seguendo anche la pista della droga. La vittima infatti, secondo il giornale locale Diario Sur, era stata arrestata a marzo per aver utilizzato un’azienda di trasporti per inviare resina di cannabis da Malaga a una destinazione non identificata. L’omicidio di Williamson è stato il secondo della zona in meno di una settimana.

