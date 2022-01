Al ritmo attuale dei contagi Covid, da qui a due mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato dalla variante Omicron. Lo ha detto il direttore dell’Oms Europa in un briefing sull’andamento della pandemia del Vecchio Continente.

Covid, l’allarme dell’Oms

“In alcuni Paesi europei il picco della variante Omicron è già raggiunto ma la situazione all’interno del continente è molto variegata. Quindi bisogna sempre ricordarsi di proteggere i più vulnerabili”. Lo ha detto il direttore dell’Oms Europa, Hans Kluge, in un briefing sull’andamento della pandemia nell’area. “Sono anche profondamente preoccupato per il fatto che la variante si sta spostando verso est. Quindi dobbiamo ancora vedere il suo pieno impatto in paesi in cui i livelli di vaccinazione sono più bassi e dove si rischia una malattia più grave nei non vaccinati”, ha sottolineato.

Record di contagi in Veneto

Intanto il Veneto torna a superare i 21mila contagi, stabilendo un nuovo record: sono 21.504 nuovi casi nel bollettino di oggi 11 gennaio della Regione, portando il totale da inizio epidemia a 792.750. Si registrano altre 27 vittime, per un totale da inizio pandemia di 12.612. Deciso balzo in avanti del numero degli attuali positivi, 205.699 (+15.500), mentre è sempre più preoccupante la situazione degli ospedali, con un totale di 1.680 ricoverati in area medica (+88), mentre sono fermi a 215 quelli nelle terapie intensive.