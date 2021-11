Covid Germania, boom di contagi e morti. Il Governatore della Sassonia: “Non vogliamo essere come Bergamo” (foto Ansa)

“Non vogliamo permettere una Bergamo qui in Sassonia“. A dirlo è stato il Governatore della Sassonia, il land coni dati peggiori in Germania, Michael Kretschmer, intervenendo a una discussione online sull’emergenza Covid.

Nel Land centro-orientale i dati dell’incidenza di contagio sono particolarmente alti, con punte in determinate circoscrizioni di oltre 3.000 infezioni su 100 mila abitanti nei sette giorni. “Se la prossima settimana a quest’ora vediamo che lo sviluppo della pandemia va allo stesso ritmo, dovremo discutere insieme cosa sia ancora necessario per impedire una Bergamo in Sassonia”.

E ancora: “Nessuno sopporterebbe in Germania immagini come quelle di Bergamo, anche quelli che oggi sono dell’idea che la situazione non sia così terribile”.

I dati in Germania

Secondo il report aggiornato a ieri, venerdì 26 novembre, del Robert Koch Institut, in Germania i nuovi casi di contagio sono 76.414, mentre i morti sono 357. L’incidenza settimanale è di 438 su 100mila abitanti. La situazione peggiore è in Sassonia, dove l’incidenza ha toccato quota 1.192.

Le parole del presidente del Robert Koch Institut

Una situazione così grave da far dire, allo stesso presidente del Robert Koch Institut Lothar Weiler, in conferenza stampa a Berlino, che “la Germania è davanti a un bivio, e abbiamo una scelta: possiamo prendere la strada che porta al caos e a una brutta fine. Oppure quella che alleggerisce il sistema sanitario e ci consente forse di vivere un Natale sereno e che lascia festeggiare il Natale ancora a tante persone”. Weiler chiede “un’immediata riduzione massiccia dei contatti”.