Covid in Portogallo, si torna allo stato di calamità: nuove restrizioni in vista del Natale

In Portogallo l’altalena del Covid-19 continua. Si torna allo stato di calamità. E visto che le compagnie aeree non sempre rispettano le regole anti contagio cominceranno a pagare 20.000 euro di multa per ogni passeggero non adeguatamente testato portato in Portogallo. Che nel giro di due anni è passato da paradiso esente dalla pandemia a inferno con il più alto tasso di mortalità da Covid, poi esempio virtuoso di abbattimento dei contagi nell’estate dell’anno scorso e di nuovo preda della pandemia dopo le feste dello scorso Natale e Capodanno.

Infine di nuovo esempio virtuoso di abbattimento dei contagi e fino a un paio di mesi fa campione mondiale di vaccinazione con l’87% della popolazione vaccinata due volte. Con i nuovi contagiati ridotti a meno di 4-500 al giorno e i morti a poche unità. Le restrizioni ai movimenti e nell’accesso ai locali pubblici ridotte a quasi zero.

I numeri del Covid in Portogallo

Da qualche settimana però, pur essendo il Portogallo il Paese più vaccinato d’Europa, la pandemia ha ripreso fiato. I contagi giornalieri hanno sfondato abbondantemente quota 3.000 e i morti hanno varcato costantemente quota 10-12 arrivando anche a quota 15. Come dire 18.000 nuovi contagi e 60-90 morti al giorno in Italia, dato che il Portogallo ha un sesto della popolazione dell’Italia: 10 milioni contro 60 milioni. In ogni caso, numeri ben lontani dai periodi più bui della pandemia lusitana.

E così il governo ha deciso che dall’1 dicembre il Portogallo torna allo stato di calamità. Perciò la mascherina sarà obbligatoria negli spazi chiusi e il certificato digitale sarà obbligatorio anche per entrare in ristoranti, alberghi, palestre, luoghi sede di eventi e spettacoli pubblici.

Test obbligatori: per le visite domiciliari, per le visite ai pazienti ricoverati in qualsiasi struttura sanitaria, per tutti i grandi eventi di qualsiasi natura che si svolgono in luoghi improvvisati, senza spazi delimitati e in tutti gli impianti sportivi indoor o outdoor. Un test negativo è obbligatorio anche per entrare in locali e bar.

Il governo portoghese e il Covid

Diventa obbligatorio presentare test negativi per tutti i passeggeri sui voli per il Portogallo. Il premier Antonio Costa ha sottolineato che le compagnie aeree che non rispetteranno le nuove regole saranno pesantemente sanzionate:

“Riscontriamo che le compagnie non hanno adempiuto al loro obbligo, inizieremo ad applicare una multa di 20mila euro per ogni passeggero sbarcato in territorio portoghese non adeguatamente testato”.

Per le feste di Natale e Capodanno il premier Costa raccomanda un auto test prima del riunirsi delle famiglie. E la settimana successiva a Capodanno, tra il 2 e il 9 gennaio, sarà una settimana di contenimento dei contatti al di fuori dell’universo familiare. I locali rimarranno chiusi durante questo periodo e il telelavoro diventa obbligatorio.

Terza dose dopo cinque mesi dalla seconda e probabile vaccinazione anche dei bambini, capitolo che la Commissione nazionale vaccinale sta valutando. Dopo Capodanno le scuole riapriranno qualche giorno più tardi del solito, cioè il 10 gennaio. I giorni di lezione persi saranno recuperati riducendo di due giorni la pausa per Carnevale e di tre quella per Pasqua. Il premier Costa ci ha tenuto al sottolineare che “dal confronto internazionale e da quello con l’anno scorso risulta chiaro che vale la pena vaccinare”.