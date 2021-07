Covid in Spagna e Portogallo, aumentano contagi per variante Delta. E la Francia sconsiglia i cittagini di partire (foto ANSA)

Giovani, in particolare quelli non vaccinati, e variante Delta del Covid stanno facendo aumentare i contagi in Portogallo e Spagna. E così la Francia invita i propri cittadini a evitare la penisola iberica.

Francia sconsiglia viaggi in Portogallo e Spagna per la variante Delta del Covid

Il segretario di Stato francese agli Affari europei, Clément Beaune, sconsiglia di prenotare le vacanze estive in Spagna o Portogallo, a causa della situazione legata al Covid. “Quelli che non hanno ancora prenotato le vacanze, evitate, evitiamo il Portogallo, la Spagna, tra le vostre destinazioni. Meglio restare in Francia o andare in altri Paesi”, ha dichiarato ai microfoni di France 2, aggiungendo che alcuni Paesi hanno “troppo aperto le porte”, con l’obiettivo di beneficiare della stagione turistica.

Beaune ha tenuto a trasmettere un “messaggio di prudenza”, in particolare, ai viaggiatori estivi. “In modo generale, la pandemia non è finita”, ha proseguito in un contesto in cui aumentano i timori, in particolare, legati alla variante Delta del coronavirus. Parlando sempre di Spagna e Portogallo, Beaune non ha escluso l’adozione di “misure rafforzate” nei confronti di questi due Paesi nei prossimi giorni se le contaminazioni dovessero continuare ad aumentare.