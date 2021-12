Covid, la Germania classifica l’Italia come Paese ad alto rischio. Paese rosso anche per l’Ecdc (@Ecdc)

Il governo tedesco inserisce l’Italia, il Canada, Malta e San Marino nella lista delle zone ad alto rischio Covid a partire da sabato primo gennaio, seguendo le indicazioni del Robert Koch Institut.

Chi entra in Germania da una zona ad alto rischio e non è completamente vaccinato deve fare una quarantena obbligatoria di dieci giorni da cui può uscire a partire dal quinto giorno con un test negativo.

Covid, mappa Ecdc: “Tutta l’Italia in rosso o rosso scuro

Anche il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) aggiorna la mappa dell’Italia in rosso o rosso scuro, per l’andamento dei contagi.

Pure tre regioni rimaste in giallo la settimana scorsa (Sardegna, Molise e Puglia) passano in rosso, come la Sicilia, la Calabria, Abruzzo e Basilicata. Le altre sono in rosso scuro.