Covid Olanda, record di contagi dall’inizio della pandemia: 24.590 positivi nelle ultime 24 ore

Record di contagi da coronavirus in Olanda. Lo riporta il quotidiano nazionale de Telegraaf precisando che tra martedì mattina e mercoledì mattina sono stati registrati 24.590 casi positivi ai test del Covid-19. “Mai prima d’ora ci sono stati così tanti test positivi in un giorno”, precisa il quotidiano. Il precedente record risale al 24 novembre, quando in un giorno erano stati segnalati 23.713 contagi nonostante il parziale lockdown. Ma il Covid con la sua variante Omicron sta ormai dilagando in tutto il mondo.

Record di contagi anche in Argentina

L’Argentina ha fatto registrare un record di contagi da Covid-19, giunti a 81.210 nelle ultime 24 ore, mentre la mortalità, che ha riguardato 49 persone, si mantiene bassa. La cifra dei contagiati di ieri emerge da un rapporto del ministero della Salute argentino, è stata quasi il doppio di quella registrata il giorno precedente (44.396 casi). Inoltre supera ampiamente il record precedente che risaliva al 30 dicembre, con 50.506 casi.

Nel complesso la pandemia da Covid-19 ha in Argentina un bilancio, dall’inizio del 2020, di 5.820.536 contagi e 117.294 morti. Per quanto riguarda invece l’occupazione dei letti nei reparti di rianimazione, la percentuale nazionale è del 35,9%, e un po’ più alta nella provincia di Buenos Aires (36,7%). Infine, per quanto riguarda il processo di vaccinazione, il Sistema nazionale di monitoraggio argentino segnala che nel complesso, su una popolazione di circa 45 milioni di abitanti, sono state applicate 77.207.179 dosi, ripartite fra vaccinati con una dose (38.272.739); vaccinati con schema completo (32.960.671); vaccinati con dose aggiuntiva (2.616.891) e vaccinati con dosi di rinforzo (3.356.878).

In Brasile niente Carnevale a Rio de Janeiro

Le autorità di Rio de Janeiro hanno deciso ieri sera di sospendere le tradizionali sfilate del prossimo carnevale, a causa della progressione della variante Omicron. “Il carnevale di strada come si è svolto fino al 2020 non avrà luogo nel 2022”, ha affermato il sindaco di Rio, Eduardo Paes, in una diretta sui social network, anticipando le difficoltà nel controllare questi festeggiamenti in un periodo d’aumento di contagi.

Il primo cittadino della ‘Città meravigliosa’ brasiliana ha dato l’annuncio dopo un incontro con i rappresentanti dei gruppi musicali di quartiere (i ‘blocos’), che solitamente animano questo popolare carnevale.

La sfilata delle scuole di samba al Sambodromo è invece per il momento confermata, a fine di febbraio. Paes ha chiarito che era stato proposto di organizzare eventi in tre diverse parti della città, ma i blocos non l’hanno accettato. Hanno invece intenzione di fargli una “controproposta”, ha aggiunto. E’ il secondo anno che il carnevale di Rio viene cancellato a causa della pandemia. Secondo il dipartimento del turismo della città, Riotur, durante i festeggiamenti del 2020 circa 7 milioni di persone hanno preso parte alle feste di strada. Il Brasile è il secondo Paese al mondo più colpito dalla pandemia, dietro agli Stati Uniti, con circa 620.000 morti per coronavirus.