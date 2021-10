Covid, ragazza di 15 anni muore per la miocardite scatenata dal coronavirus. Si voleva vaccinare (Foto Ansa)

Jorja Halliday, ragazza di 15 anni di Portsmouth, nella contea inglese dell’Hampshire, è morta di miocardite da Covid il giorno in cui avrebbe dovuto essere vaccinata.

Tracey Halliday, mamma della studentessa, è comprensibilmente distrutta dal dolore ed esorta i ragazzi a non mostrare “indifferenza” nei confronti del virus e del vaccino.

Jorja Halliday muore di Covid a 15 anni

Jorja era in autoisolamento poiché positiva, inizialmente aveva mal di gola, difficoltà a deglutire ma in seguito i sintomi sono peggiorati ed è stata ricoverata d’urgenza al Queen Alexandra Hospital di Portsmouth.

In ospedale è stata sottoposta a ventilazione meccanica ma non si è mai stabilizzata poiché il cuore era troppo sotto pressione. E’ morta quattro giorni dopo in ospedale. Accanto a Jorjia c’era la mamma che le teneva la mano.

Ragazzina morta in Inghilterra per miocardite da Covid

Secondo quanto riportato dal Sun, dall’autopsia è emerso che la ragazza aveva sviluppato la miocardite da Covid, un’infiammazione cardiaca causata dal virus.

Tracey teme che i giovani siano troppo “indifferenti” nei confronti del virus, i genitori pensano che in caso di contagio i figli comunque guariranno.