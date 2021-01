La variante inglese del Covid non è solo più contagiosa del ceppo originario, ma stando agli ultimi dati e “segnali” elaborati dagli esperti potrebbe essere anche più mortale. Lo ha detto nella conferenza stampa di oggi, 22 gennaio, a Downing Street il premier britannico Boris Johnson, citando un’indicazione corretta da parte degli scienziati a questo proposito, sulla base di alcune prime evidenze registrate in questo senso.

Covid nel Regno Unito, altri 1.400 morti

Resta pesante il bilancio quotidiano dell’emergenza Covid nel Regno Unito malgrado il lockdown e la lenta frenata dell’ondata innescata dalla virulenta variante inglese dell’infezione. Il numero di morti ufficialmente registrati nelle ultime 24 ore torna a salire a 1401, fino a oltre 96.000 circa dall’inizio della pandemia, secondo i dati diffusi a margine di un briefing di aggiornamento affidato oggi a Downing Street al primo ministro Boris Johnson, affiancato dai professori Patrick Vallance e Chris Whitty, consigliere scientifico capo del governo e chief medical officer dell’Inghilterra.

I nuovi contagi si assestano invece a 40.261 su 665.000 tamponi giornalieri. Mentre in positivo si segnalano il calo dell’indice Rt di diffusione del virus a 0,8-1, per la prima volta di nuovo entro la soglia 1 di trasmissione esponenziale da dicembre; nonché l’ulteriore progresso delle vaccinazioni oltre 5 milioni e mezzo di dosi somministrate (5,3 milioni di prime dosi e quasi mezzo milione di richiami).

Regno Unito, record di morti in Europa

Con i numeri di oggi il Regno Unito si conferma al record europeo in cifra assoluta per numero di morti dall’inizio della pandemia. In rapporto alla popolazione resta invece dietro al Belgio e (di pochissimo) alla Repubblica Ceca, oltre che alla piccola Slovenia, mentre supera stasera dopo alcuni mesi l’Italia di stretta misura, con 1.410 decessi per milione di abitanti contro 1.402 della Penisola.