Covid, la seconda ondata europea è partita dalla Spagna in estate (foto ANSA)

Scoperta una mutazione genetica che ha avuto origine in Spagna e che sarebbe stata trasmessa dai turisti di ritorno dalle vacanze.

La seconda ondata di Covid in Europa ha avuto in origine in Spagna. A dirlo è la ricerca di un team internazionale di scienziati.

Il team ha ricostruito la sua origine in un focolaio tra i lavoratori agricoli spagnoli, poi diffuso rapidamente nel resto d’Europa dai turisti di ritorno.

Ad anticipare lo studio, che sarà pubblicato giovedì sul Financial Times, è il Corriere della Sera.

La variante del virus presa in considerazione per risalire all’origine della seconda ondata è chiamata 20A.EU1 e ad oggi rappresenta la maggior parte dei casi Covid nei paesi europei.

Seconda ondata Covid, la ricerca

Il focolaio, secondo i ricercatori, ha avuto origine tra i lavoratori agricoli nel nord-est della Spagna a giugno e si è spostata rapidamente attraverso la popolazione locale.

Nel Regno Unito, la nuova variante rappresentava più di otto casi su 10, l’80% dei casi in Spagna, il 60% in Irlanda e fino al 40% in Svizzera e Francia.

A diffondere la nuova variante, come hanno precisato i ricercatori, sarebbe stato il “comportamento rischioso dei vacanzieri in Spagna”.

Emma Hodcroft, responsabile dello studio, ha precisato: “Sembra chiaro che le misure di prevenzione del virus in atto spesso non erano sufficienti per fermare la trasmissione delle varianti introdotte quest’estate”. (fonte CORRIERE)