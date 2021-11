Covid, variante Omicron: 33 casi segnalati in Europa. Tutti asintomatici o con sintomi lievi

Ad oggi sono 33 in totale i casi confermati di variante Omicron segnalati in Europa. Lo rende noto il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). E’ ovvio che il numero è destinato a crescere e che la fotografia è solo una fotografia momentanea dell’inizio della diffusione della variante in Europa.

Le segnalazioni arrivano da otto Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo. Tutti i casi confermati hanno una storia di viaggi in paesi africani, alcuni dei quali hanno preso voli in coincidenza in altre destinazioni tra l’Africa e l’Europa. Tutti i casi per i quali sono disponibili informazioni sulla gravità erano asintomatici o con sintomi lievi.

Vaccino contro variante Omicron già allo studio: ma i vaccinati sembrano già protetti e l’allarme è eccessivo

Contro la variante Omicron del Covid è già allo studio il vaccino. Eppure, i vaccinati sembrano già protetti (nel senso che gli effetti del virus sui vaccinati sembrano limitati). Lo dicono gli esperti italiani, lo dicono gli esperti sudafricani (cioè laddove tutto ha avuto origine).

Solo l’Oms ha lanciato il super mega allerta globale. Salvo poi fare marcia indietro. “L’abbiamo fatto per tenere alta ala guardia”. Come se un genitore dicesse a un bambino: “Attenzione, se non ti lavi i denti ti cadono subito tutti” . E poi spiegasse: “L’ho detto perché si lavasse i denti”.

Solo che l’Oms sarebbe sulla carta la massima autorità in campo sanitario. E già più di una volta da inizio pandemia ha peccato in comunicazione, per usare un eufemismo. Considerato che un annuncio del genere può alimentare forme di psicosi collettiva, sarebbe meglio calibrare le parole.

L’allarme esagerato per la variante Omicron

L’allarme sulla variante Omicron del Covid-19 nel mondo è “eccessivo” e la reazione “spropositata”. Lo ha dichiarato la dottoressa Angelique Coetzee, la presidente dell’ordine dei medici del Sudafrica, scopritrice della variante. In dichiarazioni riportate dall’emittente britannica TalkRadio, Coetzee ha ribadito che i sintomi finora visti sono “lievi”: “I pazienti che ho visto avevano sintomi lievi e sono guariti. Nessuno è stato ricoverato e non c’è stato bisogno dell’ossigeno. Questa reazione nel mondo non ha alcun senso”, ha aggiunto.