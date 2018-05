Usa una crema abbronzante di bassa qualità e finisce malissimo: “Somiglio a Shrek”

LONDRA – Usa una crema abbronzante [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] di bassa qualità (pagata 4 euro) e diventa… verde.

Danni Bruce, 20enne inglese di Nottingham, spaventata, ha poi chiesto aiuto sui social. E non è andata benissimo.

“Mi è preso un attacco di nervi dopo essermi vista allo specchio – racconta Danni al Daily Mail – così avevo chiesto consigli sui social. Mi hanno detto che somiglio a Shrek, o al massimo a Fiona… ed è vero”.

“Non userò mai più creme abbronzanti di bassa qualità – dice Danni – per giorni sono rimasta chiusa in casa perché mi vergognavo ad uscire. Ad ogni modo, l’ho presa con filosofia, diciamo che rido per non piangere. Non tutto il male viene per nuocere, la mia storia è diventata virale e anche parenti che non sentivo da anni mi hanno contattata dopo aver saputo della vicenda. Spero che gli insulti finiscano qui e che tutti la prendano a ridere come sto facendo io”.