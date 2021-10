Creta, 48enne inglese cade in un burrone e precipita per 30 metri: salva per miracolo (foto d’archivio Ansa)

Gina Styles, britannica di 48 anni, è scampata miracolosamente alla morte. Mentre era in vacanza con gli amici a Malia, Creta, a bordo di un quad è precipitata in burrone da un altezza di circa 30 metri. Secondo quanto riporta il Sun, Styles è stata catapultata in aria e sbattuta contro alberi e rocce e in seguito si è fermata a pochi centimetri da un’altra ripida discesa. Nell’incidente ha riportato fratture multiple, naso compreso.

Le parole della 48enne

La 48enne ha dichiarato: “Non ero pronta a morire. Ero determinata a sopravvivere”. La donna, era in vacanza a Malia con gli amici Frank White, 32 anni, e Gary Edwards, 50 anni. I tre amici avevano fatto una sosta in una piazzola, vicino alla città di Neapoli; Gina, di Maidstone, nel Kent, ha urtato un pezzo di ghiaia ed è scivolata verso il bordo del burrone. Ha raccontato: “Non c’erano barriere e sono andata dritta. “Ero ancora sul quad quando ha colpito la prima roccia a circa 6 metri a valle, con una forza tale che mi ha scaraventato in aria. “Ho iniziato a colpire ogni albero e ogni masso. Ogni volta che andavo a sbattere contro qualcosa, il dolore era incredibile”.

I soccorsi e il ricovero in ospedale

L’amico Gary, di Plymouth, è andato in soccorso della donna e le è rimasto accanto fino all’arrivo di poliziotti e paramedici. Ricoverata in ospedale, i raggi X hanno confermato due fratture vertebrali, la frattura di una spalla, di un polso e del naso. Dopo la brutta avventura ha detto:”Sono felice di essere sopravvissuta e non salirò mai più su un quad”.