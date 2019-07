ROMA – La misteriosa morte di Suzanne Eaton, la biologa del Max Planck Institute di Dresda vhe lavorava a Creta, sembra essere stato risolto. La scienziata di 59 anni è stata trovata senza vita in un tunnel che veniva utilizzato durante la seconda guerra mondiale a 6 giorni dalla sua scomparsa. La polizia per l’omicidio ha arrestato un ragazzo di 27 anni e di origine greca.

L’uomo, secondo quanto riferito dalle autorità, è uno dei dieci interrogati durante il fine settimana nell’ambito delle indagini sulla morte di Suzanne Eaton. La polizia non ha rivelato il nome dell’arrestato in attesa della decisione sulla convalida, nel rispetto delle leggi greche. L’uomo, pare un agricoltore del posto, è stato interrogato a La Canea, città sulla costa nord-occidentale dell’isola greca.

Suzanne Eaton, una biologa molecolare di 59 anni, stava partecipando a una conferenza sull’isola quando è improvvisamente scomparsa. Uscita per fare jogging, non era più rientrata né aveva dato notizie di sé. Il suo corpo era stato trovato sei giorni più tardi in un tunnel. Il medico legale ne aveva accertato la morte violenta ma senza fornire ulteriori dettagli.

Per indagare sull’omicidio erano giunte squadre di polizia da Atene e anche i vigili del fuoco erano stati impegnati nelle ricerche dopo la denuncia della scomparsa della donna. Suzanne Eaton era nata nello stato di New York ma da tempo viveva e lavorava in Germania, presso l’istituto Max Planck per la biologia cellulare e la genetica di Dresda.

In un messaggio postato sul profilo dell’istituto, il fratello Rob Eaton la ricorda “gentile e intelligente”. “Ho perso una sorella – afferma -. Ma il mondo ha perso molto di più di quanto non potrà mai sapere. Mi mancheranno le tue animate conversazioni. Andrò comunque avanti con una testa piena di nuove idee ed entusiasmo. Più di tutto mi mancherà la persona più gentile e saggia, probabilmente, tra quelle che conoscerò in tutta la mia vita”. (Fonte ANSA)