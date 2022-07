Creta, turista inglese muore sul lettino. I bagnanti: “Pensavamo prendesse il sole”

Pensavano stesse lì, beato, a prendere il sole. E invece era morto. Un turista inglese è stato trovato morto su un lettino di una spiaggia di Creta.

Il malore improvviso

Il turista, 54 anni, era sul lettino a prendere il sole quando all’improvviso, colto da un malore, è morto. Tutto è avvenuto sulla spiaggia di Stalida. “Pensavamo stesse prendendo il sole” hanno raccontato alcuni bagnanti.

Quando qualche altro turista, dopo alcune ore, lo ha notato per il 54enne ormai non c’era più nulla da fare. Inutile anche il trasporto all’ospedale più vicino. Nelle prossime ore verrà effettuata un’autopsia per determinare la causa della morte. Probabile che l’uomo abbia avuto un malore a causa del caldo torrido di questi giorni.

I consigli contro il caldo

Restano quindi importanti i consigli dei medici contro il caldo. Quali?

Bere tanta acqua, evitare di fare attività fisica all’aperto nelle ore più calde e non esporsi al sole nelle ore centrali della giornata.

“L’idratazione – spiega Giorgio Sesti, presidente della Società Italiana di Medicina Interna (Simi) – è vitale per gli anziani che nelle ore più calde devono stare in casa al fresco. Per le persone con problemi renali la disidratazione può provocare un peggioramento dell’insufficienza renale; nelle persone con diabete provoca un aumento anche marcato della glicemia”.