La Bugatti da due milioni di euro di Cristiano Ronaldo è finita contro una cancellata di un locale adiacente fra l’altro ad un deposito di bombole di butano. E’ accaduto a Maiorca dove il campione portoghese si trova in vacanza.

Ronaldo, la sua Bugatti da due milioni di euro finisce contro un muro a Maiorca

L’auto guidata dal dipendente di Ronaldo è una Bugatti Veryon. La sua parte anteriore è andata distrutta. Si tratta di una vettura decisamente non facile da domare visto che raggiunge i 410 chilometri orari ed ha un’accelerazione che va da zero a cento in poco meno di 3 secondi. L’uomo avrebbe perso il controllo finendo contro la cancellata di un locale adiacente a un deposito di bombole di butano.

La Bugatti era stata fatta arrivare dal garage della villa di Manchester

CR7 aveva preteso che la Bugatti arrivasse dal garage della sua villa di Manchester. Sul caso stanno indagando le autorità spagnole.

Cristiano Ronaldo viene costantemente seguito e protetto da guardie del corpo altamente specializzate. Tra loro, ci sono anche due gemelli portoghesi, ex militari che avevano scortato politici e giudici durante la missione di pace internazionale in Afghanistan. Non è chiaro se fosse uno dei due fratelli a guidare la Bugatti Veyron durante l’incidente.

I proprietari della struttura danneggiata saranno ovviamente ripagati. A Mallorca, oltre a quella da 2 milioni di euro, c’è un’altra Bugatti decisamente più lussuosa. Si tratta di una Centodieci dal valore di quasi 10 milioni di euro. Fortunatamente non è questa ad essere andata distrutta.