Il pene della statua di Cristiano Ronaldo a Funchal è in pericolo. La statua di bronzo sull’isola di Madeira è infatti diventata oggetto di culto per i turisti. Quando sono lì per scattarsi un selfie, non resistono alla tentazione di dare una strofinatina proprio nelle parti intime. Il risultato è che ora quella zona è più lucida e più “consumata” rispetto al resto dell’opera.

La statua di Cristiano Ronaldo a Funchal

Ronaldo è un eroe nazionale nell’isola di Madeira, lì dove è nato prima di spiccare il volo nel grande calcio. Per quanto riguarda la statua, si tratta di una scultura di bronzo alta più di due metri e dal peso di circa 800 chili.

I turisti che strofinano il pene della statua di Ronaldo

Quando i turisti vanno a Madeira, spesso fanno tappa a Funchal. E una delle attrazioni principali è proprio la statua di CR7. Scattarsi un selfie là davanti è quasi d’obbligo. Sfortunatamente per la scultura di Ronaldo, alta 3,4 metri, l’inguine si trova all’altezza perfetta per i visitatori in posa: migliaia di persone si sono così immortalate sui social nell’atto di sfregarne le parti intime, diventate nel corso del tempo più lucide rispetto al resto del corpo. E oggi proprio la zona inguinale è quella più a rischio usura.