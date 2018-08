ZAGABRIA – Una donna è caduta in mare da una nave da crociera ed è rimasta in acqua per dieci ore, di notte, ma è stata alla fine salvata. Sabato 18 agosto la donna, Kay Longstaff, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] inglese di 46 anni, si trovava a bordo della Norwegian Star al largo della costa croata quando, intorno a mezzanotte, è finita in acqua.

“Sono molto fortunata di essere viva”, ha detto la donna all’emittente croata HRT quando è scesa dalla lancia della Guardia Costiera: “Sono rimasta in acqua per dieci ore e questi ragazzi meravigliosi mi hanno salvata”, ha aggiunto riferendosi alla squadra dei soccorsi.

Il portavoce del ministero degli Affari marittimi, David Radas, ha spiegato che i soccorsi hanno determinato l’ora esatta in cui la donna è caduta in mare grazie alle telecamere a circuito chiuso sulla nave, riuscendo così a calcolare le coordinate geografiche della nave in quel momento e quindi a localizzare la donna. La turista è stata portata in un ospedale a Pola.

Il mese scorso un episodio analogo: un membro dell’equipaggio di un’altra nave da crociera è caduto dal ponte, finendo in mare, ed è stato ritrovato vivo dopo 22 ore in acqua, nel Golfo del Messico.