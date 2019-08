ZAGABRIA – Sei persone sono state uccise ieri sera, giovedì 1 agosto, in una casa a Zagabria, in Croazia, da un uomo, che ora è ricercato dalla polizia. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale Hina, citando una fonte della polizia. “Sei corpi sono stati trovati dalla polizia nel quartiere di Kajzerica, in Zimmerman Street”, nella parte moderna della capitale croata, ha detto la fonte, aggiungendo che l’allarme è stato dato intorno alle 21.30 dai vicini, che avevano udito degli spari.

Il motivo del massacro sarebbe la gelosia: infatti, secondo quanto riporta il sito locale Klix, il killer avrebbe ucciso la sua ex moglie, il nuovo compagno della donna e i suoi figli. L’unico sopravvissuto al massacro sarebbe un bimbo di 7 mesi. La polizia ha lanciato una massiccia caccia all’uomo con posti di blocco in tutta l’area circostante. (fonte AGI)