Il Daily Mail: ”Ecco un taccheggiatore italiano ma….”

LONDRA – Un brillante esempio di razzismo inglese, servito con brillante capacità di tecnica giornalistica e condito con quello che non si può definire forse fake news ma slanted news, notizia distorta, certo è offerto da questo articolo del Daily Mail. Il titolo parla di un ladro “nato in Italia” mentre nel carattere minuscolo dell’articolo si dice che l’indiziato, Dragos Patrunjel, è cresciuto in Italia e ora vive a Swindon, in Inghilterra. Non dice dove è nato ma dal nome si può pensare che sia slavo. Ecco il titolo:

“E’ il taccheggiatore più elegante della Gran Bretagna? Ladro di nazionalità italiana, 23 anni, sostiene che “un taglio di capelli sia meglio di qualsiasi terapeuta”, ha rubato capi di design per migliaia di dollari e occhiali da sole da Tesco”.

L’articolo dice tutt’altra cosa, ma l’effetto negativo per i già tanto disprezzati italiani è evidente.

Nell’articolo, si parla di Dragos Patrunjel, 23 anni, di Swindon, un ladro che ha rubato abiti firmati del valore di migliaia di sterline ed è stato beccato mentre tentava di rubare degli occhiali da sole da Tesco, un gruppo di distribuzione britannico attivo a livello internazionale nella vendita al dettaglio.

Patrunjel è cresciuto in Italia, dove ha acquisito il gusto dell’eleganza, secondo il suo avvocato difensore; quando la polizia ha fatto irruzione nella sua abitazione, hanno trovato mucchi di abiti firmati che aveva rubato, compreso merce di Hugo Boss per un valore di 1.100 sterline, di Tommy Hilfiger, 300 sterline, Calvin Klein, 160, H&M per 130, Armani, 60 sterline e Ganti, 100.

Quando lo staff della sicurezza di Tesco ha scoperto che aveva usato un dispositivo per rimuovere la placca antitaccheggio dai vestiti, la polizia ha fatto irruzione nella casa e ha scoperto una quantità enorme di vestiti.

“La polizia è stata chiamata da Tesco perché la sicurezza aveva arrestato un taccheggiatore. Aveva acquistato il dispositivo antitaccheggio su eBay”, ha dichiarato il procuratore Pauline Lambert.

Patrunjel, che è pentito del gesto, ha ammesso sette accuse di furto e tutti gli oggetti rubati sono stati recuperati.

Gli utenti di Twitter lo hanno soprannominato “il ladro più elegante della Gran Bretagna”.

Sulla suo profilo Facebook, Patrunjel ha scritto: “Lo stile è un’espressione profondamente personale e ogni volta che ti vesti, stai affermando una parte di te stesso” e in un altro post:”Un taglio di capelli o un paio di pantaloni nuovi possono farti sentire meglio di qualsiasi terapeuta, perché quando ti guardi allo specchio vedi una persona diversa, sei diverso. È un cambiamento superficiale che può portare a un profondo cambiamento”.

Ben Worthington, avvocato difensore ha dichiarato: “Ha visto un video su YouTube che mostra come agli oggetti possa essere rimossa la placca antitaccheggio e su di lui ha avuto la meglio l’avidità. E’ cresciuto in Italia e oserei dire che ciò su di lui ha avuto una certa influenza”.