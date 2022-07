Tragedia sulle montagne russe in parco giochi ad Aarhus, la seconda città più grande della Danimarca dopo Copenaghen. Un vagone della giostra si è staccato e una ragazza di 14 anni è morta. Un 13enne, invece, è rimasto ferito.

Incidente sulle montagne russe ad Aarhus in Danimarca

L’incidente è avvenuto nel parco a tema Tivoli Friheden ad Aarhus, in Danimarca. Una parte della carrozza posteriore si è staccata, come raccontato dal direttore del parco ai media locali, Henrik Ragborg Olsen. Il guasto avrebbe fatto staccare la parte posteriore dell’ultima carrozza, dove si erano seduti una ragazza di 14 anni e uno di 13. La parte posteriore non è caduta nel vuoto, ma è rimasta appesa sotto il resto del treno. La ragazzina è morta, mentre il 13enne è rimasto ferito a una mano.

Indagini in corso e quel precedente

Le montagne russe teatro della tragedia, sul cui incidente stanno indagando le forze dell’ordine, sono chiamate Cobra. Sono lunghe 400 metri e raggiungono velocità fino a 70 chilometri orari, stando alle caratteristiche pubblicate sul sito del parco. Inoltre, per il parco e per la stessa giostra, non si tratta del primo incidente: nel 2008, poco dopo la sua apertura, una carrozza del Cobra si era staccata dalla parte anteriore dalle montagne russe, ferendo quattro giovani alle mani e alle braccia. Uno di loro aveva rimediato una commozione celebrale. In quell’occasione l’indagine aveva rivelato un errore di fabbricazione.