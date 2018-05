BASILEA – David Goodall, noto biologo australiano di 104 anni, ha posto fine alla propria vita in una clinica a Liestal, vicino a Basilea, in Svizzera, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] circondato dalla famiglia, da un amico e al suono dell’Inno alla Gioia della nona sinfonia di Beethoven.

Il giorno precedente Goodall aveva visitato il giardino botanico di Basilea, aveva cenato in compagnia dei familiari e gustato fish and chips e una fetta di cheesecake, il suo dolce preferito.

L’anziano biologo, che non soffriva di alcuna malattia ma lamentava una qualità della vita ormai deteriorata, ha scelto di iniettarsi in vena il Pentobarbital e, in meno di un minuto, ha posto fine alla sua vita.

I nipoti Daniel e Duncan Goodall avevano detto al Mail Online che al momento della somministrazione del Pentobarbital sarebbero stati al capezzale del nonno. Si pensa che l’eminente biologo sarà cremato in Svizzera e le ceneri trasportate via aereo in Australia.

Daniel Goodall, 30 anni, ha dichiarato al MailOnline: “E’ stato coraggioso e sono felice sia stato in grado di fare una scelta. E’ un peccato che non gli sia stato permesso di morire nel suo Paese”.

Nel corso di una recente conferenza stampa a Basilea, il biologo aveva sottolineato ancora una volta il desiderio di porre fine alla sua vita e alla domanda se avesse avuto un attimo di esitazione, aveva risposto: “Assolutamente no”.

Goodall, che fino al pensionamento a 102 anni era il più anziano scienziato, aveva detto di sperare che la sua vicenda contribuisse a cambiare la legge australiana. E’ andato in Svizzera dopo che Exit International ha fatto un appello pubblico e ha raccolto più di 10.000 euro. Il costo per il suicidio assistito, nella clinica gestita da Life Cycle, è di circa 9.000 euro.