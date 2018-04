ROMA – Una professoressa inglese di 53 anni, Deborah Lowe, è accusata di aver avuto una relazione e di aver fatto sesso con uno studente quindicenne. Secondo l’accusa la relazione tra i due è andata avanti per molto tempo.

Quando il ragazzo decise di troncare la relazione la Lowe cercò di contattarlo più volte. Ma lo studente bloccò la professoressa sui social. Allora la Lowe decise di inviare una cartolina al ragazzo. Nella cartolina la foto di una ragazza sdraiata con una gonna corta e le mutandine che si intravedono. Sotto la frase: “Con chi altro potrei fare la sgualdrina?”.

E’ stata proprio questa cartolina, trovata dalla madre, a far partire la denuncia da parte della famiglia. La professoressa ora si difende dicendo che la relazione in realtà è iniziata quando il ragazzo aveva 17 anni e che lei durante questo periodo non era più professoressa nella stessa scuola del ragazzo.