BERLINO – Il giocatore turco-tedesco Deniz Naki della squadra curda Amed Sk., è sfuggito per un soffio a un attentato in Germania mentre viaggiava di notte a bordo della sua auto in autostrada.

L’ex giocatore del St. Pauli e Paderborn, nato in Germania e pubblicamente schierato contro Erdogan, è stato affiancato da un’altra auto dalla quale è stato aperto il fuoco. Due proiettili hanno colpito il suo Suv. Lui è rimasto illeso.

L’ipotesi di un attentato politico è stata ventilata dallo stesso calciatore, che si è espresso pubblicamente contro il regime del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

“Mi sono istintivamente spostato con l’auto sulla corsia di destra quando ho sentito gli spari – ha raccontato il calciatore 28enne alla Welt – ho avuto paura di morire.”